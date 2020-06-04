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    Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі

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    <span>Зустріч із Головченком Лукашенко провів 3 червня</span> - Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі
    Зустріч із Головченком Лукашенко провів 3 червня
    Фото: president.gov.by

    Главою уряду президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше керував Державним військово-промисловим комітетом

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни. Про це інформує сайт президента.

    «Глава держави призначив прем'єр-міністром Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету. Головою комітету державного контролю призначили Івана Тертеля. Першим заступником прем'єр-міністра призначили Миколу Снопкова», – ідеться в повідомленні.

    Лукашенко зазначив, що до попереднього очільника уряду Сергія Румаса в нього особливих претензій немає, але «людина хоче працювати в бізнесі».

    Із 46-річним Головченком Лукашенко провів зустріч 3 червня, повідомляє сайт президента. На той момент ще голова військово-промислового комітету розповідав главі держави про ситуацію в галузі та про її перспективи.

     Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.

    Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть вибори президента. Чинний президент Олександр Лукашенко балотуватиметься вшосте.

    Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі почалися акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Також в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

    Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі п’ять років в Білорусі, швидше за все, з’явиться нова конституція.

    Лукашенко беззмінно займає пост президента Білорусі з липня 1994 року. Зараз йде його п’ятий президентський термін, який закінчиться в 2020-м. На виборах глави республіки в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75 відсотків голосів. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській системі влади.

    Лукашенко, рік тому оголосив про плани йти на шостий термін, пообіцяв, що перед виборами ніхто не буде тяжіти над білорусами.

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