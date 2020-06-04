Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч із Головченком Лукашенко провів 3 червня Фото: president.gov.by

Главою уряду президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше керував Державним військово-промисловим комітетом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни. Про це інформує сайт президента.

«Глава держави призначив прем'єр-міністром Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету. Головою комітету державного контролю призначили Івана Тертеля. Першим заступником прем'єр-міністра призначили Миколу Снопкова», – ідеться в повідомленні.

Лукашенко зазначив, що до попереднього очільника уряду Сергія Румаса в нього особливих претензій немає, але «людина хоче працювати в бізнесі».

Із 46-річним Головченком Лукашенко провів зустріч 3 червня, повідомляє сайт президента. На той момент ще голова військово-промислового комітету розповідав главі держави про ситуацію в галузі та про її перспективи.

Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть вибори президента. Чинний президент Олександр Лукашенко балотуватиметься вшосте.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі почалися акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Також в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі п’ять років в Білорусі, швидше за все, з’явиться нова конституція.