Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі
Главою уряду президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше керував Державним військово-промисловим комітетом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни. Про це інформує сайт президента.
«Глава держави призначив прем'єр-міністром Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету. Головою комітету державного контролю призначили Івана Тертеля. Першим заступником прем'єр-міністра призначили Миколу Снопкова», – ідеться в повідомленні.
Лукашенко зазначив, що до попереднього очільника уряду Сергія Румаса в нього особливих претензій немає, але «людина хоче працювати в бізнесі».
Із 46-річним Головченком Лукашенко провів зустріч 3 червня, повідомляє сайт президента. На той момент ще голова військово-промислового комітету розповідав главі держави про ситуацію в галузі та про її перспективи.
Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть вибори президента. Чинний президент Олександр Лукашенко балотуватиметься вшосте.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі почалися акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Також в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.
Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі п’ять років в Білорусі, швидше за все, з’явиться нова конституція.
Лукашенко беззмінно займає пост президента Білорусі з липня 1994 року. Зараз йде його п’ятий президентський термін, який закінчиться в 2020-м. На виборах глави республіки в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75 відсотків голосів. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській системі влади.
Лукашенко, рік тому оголосив про плани йти на шостий термін, пообіцяв, що перед виборами ніхто не буде тяжіти над білорусами.