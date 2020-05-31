У Білорусі затримали відомого опозиціонера



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У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича

Статкевич їхав на пікет зі збору підписів на підтримку альтернативних учасників президентської кампанії

У Мінську люди в цивільному затримали відомого білоруського опозиціонера Миколу Статкевича. Про це розповіла його дружина Марина Адамович, – повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

Подружжя їхало на пікет на підтримку альтернативних учасників виборчої президентської кампанії. «На вулиці Маяковського, порушуючи всі правила дорожнього руху, мікроавтобус перегородив нам дорогу, змусив зупинитися. Люди в цивільному вирвали з машини ключ, витягли Миколу і відвезли в невідомому напрямку», - повідомила Марина Адамович.

Дружина Статкевича приїхала в поліцію, щоб написати заяву про викрадення.

31 травня у різних містах Білорусі о 12:00 відбулися пікети зі збору підписів на підтримку альтернативних учасників президентської кампанії. Однак вже зранку з'явилися повідомлення про затримання активістів.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.

Статкевич збирався висунути свою кандидатуру, однак ЦВК відхилив його заяву через непогашену судимість,

Микола Статкевич - лідер незареєстрованої партії «Народна громада». У 2011 році суд засудив його до шести років колонії посиленого режиму, визнавши винним в організації масових заворушень після президентських виборів 2010-го. Через чотири роки президент Білорусії Олександр Лукашенко помилував Статкевича і ще низку опозиціонерів. Однак судимість вважається не знятою протягом восьми років.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.