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    У світі

    У Білорусі відбуваються акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти

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    Учасники пікетів висловлюють обурення затриманням&nbsp;опозиційних кандидатів - У Білорусі відбуваються акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти
    Учасники пікетів висловлюють обурення затриманням опозиційних кандидатів
    Фото: Радіо Свобода

    Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня

    У столиці Білорусі та інших містах у неділю проходять масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Формально на пікетах проходить збір підписів за висунення кандидатами у президенти Світлани Тихановської – дружини популярного блогера Сергія Тихановського, якого до збору підписів не допустили, – а також інших опозиційних кандидатів. Опозиційні лідери кажуть, що реєстрація кандидатів малоймовірна, але збір підписів можна використовувати для посилення протестної активності.

    У Мінську в середині дня активісти нарахували понад дві тисячі охочих поставити підписи. Багатолюдні акції проходять і в інших містах», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що учасники пікетів висловлюють обурення затриманням Тихановського. Прихильники блогера вважають, що його затримання днями – провокація. Загалом було затримано понад 10 активістів опозиції.

    Як повідомлялося раніше, у неділю в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

    Білоруські правозахисники повідомляють також про затримання у Вітебську, Гомелі та Кобрині.

    Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, зокрема і чинного президента Олександра Лукашенка.

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко
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