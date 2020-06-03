Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Указ про відставку уряду президент Білорусі підписав 3 червня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про відставку чинного складу уряду, підписавши про це відповідний указ.

Сьогодні зранку білоруський президент провів нараду, на якій обговорювалися пропозиції щодо нового складу уряду. Лукашенко пов'язував майбутню відставку кабінету міністрів з майбутніми виборами президента.

За словами білоруського лідера, майбутня кадрова ротація в уряді спрямована на зміцнення команди. При цьому він зазначив, що кардинальні зміни в уряді не потрібні.

9 серпня у Білорусі пройдуть вибори президента. Чинний президент Олександр Лукашенко балотуватиметься вшосте.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі почалися акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Також в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі п’ять років в Білорусі, швидше за все, з’явиться нова конституція.

Лукашенко беззмінно займає пост президента Білорусі з липня 1994 року. Зараз йде його п’ятий президентський термін, який закінчиться в 2020-м. На виборах глави республіки в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75 відсотків голосів. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській системі влади. Лукашенко, рік тому оголосив про плани йти на шостий термін, пообіцяв, що перед виборами ніхто не буде тяжіти над білорусами.









Джерело: Радіо Свобода