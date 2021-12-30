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    Лукашенко подарував Путіну на Новий рік ковбасу та келихи (фото)

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    Лукашенко подарував Путіну кошик ковбас та набір келихів - Лукашенко подарував Путіну на Новий рік ковбасу та келихи (фото)
    Лукашенко подарував Путіну кошик ковбас та набір келихів
    фото: Пул першого

    Лукашенко передав Путіну подарунки, які він привіз із собою до Росії – набір кришталю та кошик білоруських делікатесів

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президентові Росії Володимиру Путіну під час візиту до Санкт-Петербурга кошик з продуктами та набір келихів. Про це повідомив близький до білоруського президента Telegram-канал Пул Першого.

    «Як завжди, кошик найсмачнішого білоруського: ковбаси, сири. А ще набір келихів», — йдеться у публікації каналу.

    На фотографії зокрема є сир маскарпоне від білоруського виробника Bonfesto.

    Нагадаємо, ввезення сиру маскарпоне в Росію із Західної Європи було заборонено як заходи у відповідь на санкції (під ембарго «Харчові або готові продукти, виготовлені за технологіями виробництва сиру і містять 1,5 мас.% або більше молочного жиру»; код ТН ЗЕД 1901 90 990 0 – під цим кодом декларується і європейський маскарпоне).

    29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Напередодні Лукашенко взяв участь у неформальному саміті глав держав СНД.

    Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.

    Теги: санкції Олександр Лукашенко ембарго Путін продукти СНД
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    Лукашенко подарував Путіну на Новий рік ковбасу та келихи (фото)