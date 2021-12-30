Лукашенко подарував Путіну на Новий рік ковбасу та келихи (фото)

Лукашенко передав Путіну подарунки, які він привіз із собою до Росії – набір кришталю та кошик білоруських делікатесів

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президентові Росії Володимиру Путіну під час візиту до Санкт-Петербурга кошик з продуктами та набір келихів. Про це повідомив близький до білоруського президента Telegram-канал Пул Першого.

«Як завжди, кошик найсмачнішого білоруського: ковбаси, сири. А ще набір келихів», — йдеться у публікації каналу.

На фотографії зокрема є сир маскарпоне від білоруського виробника Bonfesto.

Нагадаємо, ввезення сиру маскарпоне в Росію із Західної Європи було заборонено як заходи у відповідь на санкції (під ембарго «Харчові або готові продукти, виготовлені за технологіями виробництва сиру і містять 1,5 мас.% або більше молочного жиру»; код ТН ЗЕД 1901 90 990 0 – під цим кодом декларується і європейський маскарпоне).

29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Напередодні Лукашенко взяв участь у неформальному саміті глав держав СНД.

Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.