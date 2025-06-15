Лукашенко порадив білорусам їсти менше картоплі

«Один раз на тиждень, два щонайбільше, і то запечену, пюре»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Гродненську область та під час візиту дав поради громадянам. Про це йдеться у пресслужбі президента, передає «Главком».

Лукашенко визнав дефіцит картоплі та пояснив, у чому може бути причина. «Я розумію, звичайно, в Росії в 2-3 рази дорожче була картопля. Хтось же хоче заробити – селяни вивозили, фермери вивозили. Ну, а з іншого боку, якийсь там десь там виявили саботаж», – сказав Лукашенко.

За його словами, білорусам з картоплею буде легше, адже вже пішла продукція цьогорічного врожаю.

«Я великих проблем не бачу, з'являється вже перша ця картопля у нас», – заявив Лукашенко.

Лукашенко звернувся до громадян та закликав їх менше їсти картоплі, бо це, за його словами, може позначитись зайвими кілограмами. «Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в тіктоках, то худенькими не будемо. Один раз на тиждень, два щонайбільше, і то запечену, пюре».

Раніше стало відомо, що картопля у Білорусі подорожчала, а асортимент скоротився. Ця тема стала серед головних для Лукашенка, про неї згадував навіть президент Росії Володимир Путін.

Тим часом Білорусь навіть зняла заборону на постачання овочів і фруктів з Євросоюзу, який раніше так нещадно критикував владний режим.

У Білорусі цього року стало помітно менше картоплі, її мінімальна вартість збільшилася з 95 копійок до 1 рубля 10 копійок за кг не надто якісного продукту (0,3-0,4 євро). Ціна ж великої і не зіпсованої картоплі в магазинах могла досягати 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 євро). Для Білорусі це суттєве подорожчання.