Головна Світ Економіка
search button user button menu button

П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета
Воррен Баффет, легендарний інвестор який знає як правильно витрачати грошіі
колаж newtraderu.com

Згідно з філософією Баффета, купівля нового автомобіля є одним із найбільш руйнівних фінансових рішень

Американський мільярдер Воррен Баффет відомий своєю дивовижною дисципліною витрачання коштів та розумних інвестицій. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, 94-річний інвестор посідає десяте місце у списку найбагатших людей світу зі статком у $135 млрд.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на Newtraderu, його підхід дозволяє уникнути поширених пасток, які заважають накопиченню багатства. Ось п'ять речей, на які, на думку Баффета, безглуздо витрачати гроші.

1. Нові автомобілі

Згідно з філософією Баффета, купівля нового автомобіля є одним із найбільш руйнівних фінансових рішень. Він вважає, що автомобіль потрібно розглядати як засіб пересування, а не символ статусу або інвестиції.

Різниця між покупкою дворічного автомобіля та нового може становити досить значну суму. Тому Баффет рекомендує вибирати надійні старі автомобілі, які служать меті без додаткових витрат. Ця стратегія вивільняє капітал для інвестицій у створення багатства.

2. Покупки в кредит з високим відсотком – це шлях до руйнування

«Якби я зайняв гроші під 18 або 20%, я б розорився», – каже Баффет. Кредитні картки створюють цикли, які заганяють вас у пастку вічних платежів, не даючи при цьому нагромадити багатство, попереджає він.

Підприємець в основному покладається на готівку для покупок, розуміючи, що витрати на кредитні картки можуть призвести до втрати рахунку витрат і накопичення великих боргів. Він також наголошує на необхідності погашення зобов'язань з високими відсотками до планування інвестицій, оскільки гарантована економія від усунення боргу часто переважує невизначений інвестиційний прибуток.

3. Азартні ігри та лотерейні білети: «Податок на людей, які не розуміють математику»

Баффет постійно критикував азартні ігри та лотерейні білети як принципово хибні підходи до створення багатства. Азартні ігри спочатку мають математично негативний очікуваний прибуток. Казино та лотерейні системи структуровані так, щоб приносити прибуток операторам, а не гравцям.

При цьому навіть невеликі регулярні витрати на лотерейні білети або відвідування казино при спрямуванні на інвестиції можуть становити суттєві суми за десятиліття завдяки стабільній ринковій прибутковості.

4. Величезні будинки

Баффет спростовує ідею про те, що великі будинки автоматично покращують якість життя або є гарними інвестиціями.

Він пояснює, що житло повинне відповідати потребам, не створюючи фінансового навантаження. Так, розмір будинку впливає на поточні витрати, навіть не враховуючи іпотечні платежі. Більші об'єкти вимагають пропорційно більш високих витрат на комунальні послуги, обслуговування, податки на майно та меблі.

5. Складні інвестиції: «Ніколи не інвестуйте в те, чого не розумієте»

Баффет постійно застерігає від інвестування у складні фінансові продукти чи дотримання інвестиційних тенденцій без належного розуміння.

Замість того, щоб намагатися вибирати окремі акції або орієнтуватися у складних інвестиційних продуктах, він рекомендує більшості інвесторів послідовно купувати індексні фонди широкого ринку. Ця стратегія забезпечує диверсифікацію, низькі витрати та ринкову прибутковість, не вимагаючи спеціальних знань чи постійної уваги.

Раніше стало відомо, що один із найбагатших людей на планеті Воррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway на суму $5,3 млрд. п'яти благодійним організаціям.Загалом 9,93 млн акцій було передано до Фонду Білла та Мелінди Гейтс, а решта – до Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названий на честь покійної першої дружини інвестора, та три благодійні фонди, очолювані його дітьми – Говардом, Сьюзан та Пітером Баффетами.

Теги: інвестиції гроші майно азартні ігри поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета
П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета
Китай відкрив можливість для експорту з України одного товару
Китай відкрив можливість для експорту з України одного товару
Одна країна має величезні запаси літію, але не добуває його
Одна країна має величезні запаси літію, але не добуває його
Єдина країна світу може прогодувати себе сама: результати дослідження
Єдина країна світу може прогодувати себе сама: результати дослідження
РФ потрапить у «сірий список» з відмивання грошей? Журналісти розповіли про наслідки
РФ потрапить у «сірий список» з відмивання грошей? Журналісти розповіли про наслідки
Трамп запропонував скасувати державні контракти для Ілона Маска
Трамп запропонував скасувати державні контракти для Ілона Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
60K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
51K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
29K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
24K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua