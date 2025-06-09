П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета

Згідно з філософією Баффета, купівля нового автомобіля є одним із найбільш руйнівних фінансових рішень

Американський мільярдер Воррен Баффет відомий своєю дивовижною дисципліною витрачання коштів та розумних інвестицій. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, 94-річний інвестор посідає десяте місце у списку найбагатших людей світу зі статком у $135 млрд.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на Newtraderu, його підхід дозволяє уникнути поширених пасток, які заважають накопиченню багатства. Ось п'ять речей, на які, на думку Баффета, безглуздо витрачати гроші.

1. Нові автомобілі

Згідно з філософією Баффета, купівля нового автомобіля є одним із найбільш руйнівних фінансових рішень. Він вважає, що автомобіль потрібно розглядати як засіб пересування, а не символ статусу або інвестиції.

Різниця між покупкою дворічного автомобіля та нового може становити досить значну суму. Тому Баффет рекомендує вибирати надійні старі автомобілі, які служать меті без додаткових витрат. Ця стратегія вивільняє капітал для інвестицій у створення багатства.

2. Покупки в кредит з високим відсотком – це шлях до руйнування

«Якби я зайняв гроші під 18 або 20%, я б розорився», – каже Баффет. Кредитні картки створюють цикли, які заганяють вас у пастку вічних платежів, не даючи при цьому нагромадити багатство, попереджає він.

Підприємець в основному покладається на готівку для покупок, розуміючи, що витрати на кредитні картки можуть призвести до втрати рахунку витрат і накопичення великих боргів. Він також наголошує на необхідності погашення зобов'язань з високими відсотками до планування інвестицій, оскільки гарантована економія від усунення боргу часто переважує невизначений інвестиційний прибуток.

3. Азартні ігри та лотерейні білети: «Податок на людей, які не розуміють математику»

Баффет постійно критикував азартні ігри та лотерейні білети як принципово хибні підходи до створення багатства. Азартні ігри спочатку мають математично негативний очікуваний прибуток. Казино та лотерейні системи структуровані так, щоб приносити прибуток операторам, а не гравцям.

При цьому навіть невеликі регулярні витрати на лотерейні білети або відвідування казино при спрямуванні на інвестиції можуть становити суттєві суми за десятиліття завдяки стабільній ринковій прибутковості.

4. Величезні будинки

Баффет спростовує ідею про те, що великі будинки автоматично покращують якість життя або є гарними інвестиціями.

Він пояснює, що житло повинне відповідати потребам, не створюючи фінансового навантаження. Так, розмір будинку впливає на поточні витрати, навіть не враховуючи іпотечні платежі. Більші об'єкти вимагають пропорційно більш високих витрат на комунальні послуги, обслуговування, податки на майно та меблі.

5. Складні інвестиції: «Ніколи не інвестуйте в те, чого не розумієте»

Баффет постійно застерігає від інвестування у складні фінансові продукти чи дотримання інвестиційних тенденцій без належного розуміння.

Замість того, щоб намагатися вибирати окремі акції або орієнтуватися у складних інвестиційних продуктах, він рекомендує більшості інвесторів послідовно купувати індексні фонди широкого ринку. Ця стратегія забезпечує диверсифікацію, низькі витрати та ринкову прибутковість, не вимагаючи спеціальних знань чи постійної уваги.

Раніше стало відомо, що один із найбагатших людей на планеті Воррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway на суму $5,3 млрд. п'яти благодійним організаціям.Загалом 9,93 млн акцій було передано до Фонду Білла та Мелінди Гейтс, а решта – до Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названий на честь покійної першої дружини інвестора, та три благодійні фонди, очолювані його дітьми – Говардом, Сьюзан та Пітером Баффетами.