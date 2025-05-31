У Білорусі зникає картопля

Цього року в Білорусі стало помітно менше картоплі, її мінімальна вартість збільшилася

Картопля у Білорусі подорожчала, а асортимент скоротився. Ця тема стала серед головних для Лукашенка, про неї згадував навіть президент Росії Володимир Путін. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Тим часом Білорусь навіть зняла заборону на постачання овочів і фруктів з Євросоюзу, який раніше так нещадно критикував владний режим.

У чому причина дефіциту

У Білорусі цього року стало помітно менше картоплі, її мінімальна вартість збільшилася з 95 копійок до 1 рубля 10 копійок за кг не надто якісного продукту (0,3-0,4 євро). Ціна ж великої і не зіпсованої картоплі в магазинах могла досягати 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 євро). Для Білорусі це суттєве подорожчання.

Тим часом навіть в Україні у супермаркетах кілограм великої картоплі можна купити за євро.

Основних причин здорожчання у Білорусі дві – заморозки та державне регулювання цін.

Держава дотувала колгоспи, а приватні фермери або вирощували картоплю собі у збиток, або продавали її за вищою ціною в Росію.

Картопля в Росії подорожчала у 2,8 раза порівняно з весною 2024 року, а закупівельні ціни на неї вдвічі вищі, ніж пропонують білоруські оптовики.

Люди почали скаржитися на дефіцит, зокрема в соцмережах: «Для Білорусі дуже жорстоко і навіть соромно», – зазначила в Tik Tok одна з покупчинь.

«Напередодні Великодня обійшла п'ять магазинів, щоб купити найпростішу картоплю, – поділилася з DW мінчанка Наталя. – Деякі люди з відчаю купували заморожену картоплю, порізану соломкою, бо звичайна мала такий вигляд, що її навіть у руки брати неприємно».

У квітні уряд збільшив закупівельні ціни у фермерів, але було пізно: вони вже посадили менше, ніж в попередні роки.

На проблему кілька разів звертав увагу Олександр Лукашенко, а потім несподівано про це заговорив президент РФ Володимир Путін.

На зустрічі з представниками ділових кіл 26 травня він обговорював, з-поміж іншого, асортимент і ціни на сільськогосподарські продукти, запропонував купити картоплю в Білорусі і дуже здивувався, коли заступник голови його адміністрації Максим Орєшкін сказав, що там вона теж закінчилася.

Уже наступного дня Олександр Лукашенко був у Брестській області і вимагав від місцевої влади збільшити врожай базового набору овочів, щоб у майбутньому вистачило і Білорусі, і Росії.

Цього ж року, щоб знизити дефіцит, Білорусь скасувала свою заборону на імпорт овочів і фруктів з Євросоюзу. Цю заборону запровадили у відповідь на санкції проти країни за її участь у війні Росії проти України.

22 травня Європейський парламент схвалив запровадження підвищених мит на ввезення в ЄС білоруської сільгосппродукції.

Інші овочі зникли теж

Не вистачає в магазинах огірків, цибулі й капусти.

«Зайшла в магазин: цибуля тільки червона, російська, а капусту везуть із Казахстану! – ділиться Анастасія, мешканка Гродно. – Похід до магазину перетворюється на квест. Продавці на ринку в курсі ситуації, і відразу ж підняли ціни».

Серед причин влада називає невиконання виробниками планів щодо обсягів продукції, яку мали продавати на внутрішній ринок, а також «зміну циклу вирощування».

Такий дефіцит трапляється не вперше. Восени 2024-го вже була нестача огірків, тоді виробники відвантажили тільки близько 30% від необхідних обсягів, решта пішла на експорт.

Тоді влада, як і у випадку з картоплею, запровадила обмеження на експорт.

Нагадаємо, голова аграрної асоціації прогнозує здорожчання овочів з «борщового набору». Павло Коваль. заявив, що картоплею цікава ситуація склалася ще з минулого року, ціна на неї й сьогодні висока – 30-35 грн за кілограм

Нагадаємо, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

Так, у Києві з'явилися перші сезонні ягоди та фрукти, однак їхня вартість поки що залишається дуже високою. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешні сягає захмарних 999 грн за кг.

До слова, в Україні стрімко дорожчають яблука. З початку тижня відпускні ціни на популярний фрукт на вітчизняному ринку зросли в середньому на 14%.