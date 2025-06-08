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Як втримати психіку під час війни. Названо сім правил

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Як втримати психіку під час війни. Названо сім правил
Сім правил, як зберегти психіку під час війни. Поради психотерапевтки
фото з відкритих джерел

 «Їсти, спати, дихати – три стовпи нервової системи», – говорить психологиня

Як підтримати психіку під час війни? Відповідь – у простих і дієвих вправах. Про базові правила емоційної стійкості в умовах постійного стресу в інтерв’ю «Главкому» розповіла психотерапевтка, викладачка університету імені Бориса Грінченка Анна Собчак.

Психотерапевтка радить починати саме з базових речей – харчування, сну та дихання. Саме ці функції першими дають збій під час стресу. Фізичне навантаження допомагає «спалювати» надлишок гормону кортизолу, який організм продукує у відповідь на тривогу. Важливо не ігнорувати тіло, адже рух – це спосіб повернути контроль над собою.

Анна Собчак радить виконувати ключові правила, які допоможуть втримати емоційний баланс:

  • Визнавати свої емоції і не виправдовуватись за них.
  • Не намагатися завжди бути «радісним», «продуктивним», «адекватним». Емоції – це сигнали, а не сором. Якщо щось болить – це не слабкість, це чесність.
  • Регулярно «чекінитись» із собою. Тобто ставити собі прості запитання: «Що я зараз відчуваю?», «Що мені хочеться?», «Що мене виснажує?». Ця навичка, як і чищення зубів – проста, але критично важлива.
  • Рухатись.
  • Вчитись говорити «ні» і не пояснювати це тричі. Бути добрим – не означає бути зручним. Якщо ви є постійним рятівником для всіх, ви стаєте безпорадним для себе.
  • Не жити в інформаційній каналізації. Перевантаження новинами, соцмережами, чужими думками – це інтоксикація. Психіка не витримує постійної тривожності, тож влаштовуйте собі інформаційний детокс.
  • Просити допомогу, якщо вона потрібна. Це ознака не слабкості, а дорослості. 

«А загалом – спати, їсти, дихати. Це три стовпи нервової системи. Якщо не працює щось одне – падає все інше. Порушення сну, харчування чи дихання – перші сигнали, що варто зупинитись. Бо найкращий спосіб зберегти психічне здоров’я – забути про його ідеальний образ і просто жити у власному ритмі», – підкреслила психотерапевтка.

Також психотерапевтка Анна Собчак пояснила, чому здорова психіка – не та, що «як у всіх», а та, що знає свої межі». 

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Теги: здоров'я психологія поради

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