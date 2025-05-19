Продукти-підробки в обмін на дорогоцінний портрет: Лукашенко здивував подарунком

Лукашенко отримав із В'єтнаму свій портрет із дорогоцінного каміння

Генсек ЦК Компартії В'єтнаму То Лам підніс самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку портрет із дорогоцінного каміння під час візиту до Мінська. Водночас Лукашенко подарував своєму колезі продукти-підробки. Вони обговорили зміцнення співпраці, а білоруський диктатор назвав гостя «хорошим другом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Белта.

Під час офіційних переговорів 12 травня у Палаці Незалежності То Лам вручив Лукашенку незвичайний арт-об'єкт – портрет, виконаний із дорогоцінного каміння.

Генеральний секретар ЦК Компартії В'єтнаму подарував Лукашенку портрет із дорогоцінного каміння

У відповідь білоруський лідер подарував гостю ексклюзивний набір шоколаду та продуктовий кошик із делікатесами, які є підробкою традиційних італійських продуктів. Так, до продуктової корзини увійшли сир, ковбаса «Неаполь», білоруський хамон та карпаччо.

Лукашенко вирішив відповісти на подарунок кошиком із продуктами

Лукашенко підкреслив, що переговори мали відвертий характер: сторони торкнулися ключових питань і намітили плани співпраці. На знак вдячності білоруський лідер нагородив То Лама орденом Дружби народів, зазначивши, що нагорода відбиває «величезний особистий внесок» генсека у розвиток відносин між країнами.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія «давно готова» до укладення миру в Україні, а не лише до перемир'я.

До слова раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таки взяв участь у військовому параді в Москві. В гості до Путіна Лукашенко також привіз свого сина Миколу.