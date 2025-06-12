Чи стане син Лукашенка зятем Сі Цзіньпіна?

Олександр Лукашенко здійснив несподіваний візит до Пекіна...

Чи буде укладено перший династійний шлюб у рамках нової Євразійської імперії, яка зароджується і яка в разі своєї кристалізації, стане другою після Монгольської імперії Чингісхана?

Білорусь – це важливий елемент у короні імперії.

Ось тільки питання – якої з них. Російської? Китайської? Або тієї, що знову формується у вигляді дуумвірату РФ і Китаю в рамках кристалізації Глобального Євразійського острова.

Олександр Лукашенко здійснив несподіваний візит до Пекіна, при чому взяв із собою і сина – Миколу, якому зараз 20 років. Сам візит і обід з лідером Китаю Сі Цзіньпіном був названий «сімейним». На зустрічі, крім Сі Цзіньпіна і його дружини, Пен Ліюань, була присутня і загадкова принцеса Піднебесної – єдина дитина Сі – Сі Мінцзе.

Про неї відомо вкрай мало – Сі Мінцзе 32 роки, вона навчалася в Гарварді на психолога і досі незаміжня. Лише після землетрусу в Сичуані, вона з'явилася серед волонтерів.

Сину Лукашенка Миколі – 20 років. Минулого року він стажувався в пекінському університеті, знає китайську.

Олександр та Микола Лукашенкі під час параду у Москві

Цілком можливо, що все завершитися першим династійним шлюбом, незважаючи на різницю у віці. У такому разі консервативна Євразія повернеться до перевірених династійних союзів.

Для Олександра Лукашенка – це ідеальний спосіб здійснити трансферт влади на користь свого сина – геополітична підтримка йому в такому разі буде забезпечена. Крім того, такий шлюб створить противагу впливу Москви та її тиску на молодого наступника влади в Білорусі. І це в той час, коли у багатьох європейських політиків взагалі немає дітей, наприклад, у Макрона (мається на увазі єдинокровних).

Ось це поєднання двох таких різних світів. І Україна, яка знаходиться між. Фактично між двох геополітичних тектонічних плит, які прийшли в тертя між собою. Тут або застрибуєш на одну з плит (якщо її мешканці «затягнуть» до себе). Або зависаєш у негативному шпагаті як Ван Дамм «між».

Головне, щоб не «розтерло» в процесі тертя цих плит.