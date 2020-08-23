Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер озброєний автоматом (відео)



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Скріншот з відео

У Білорусі тривають протести і страйки, що почалися після президентських виборів в країні два тижні тому

Біля палацу Незалежності в столиці Білорусі, де в неділю, 23 серпня, проходить масова акція протесту проти президента Олександра Лукашенка, помітили вертоліт, яким, як виявилося, прилетів до Мінська сам білоруський лідер.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Наша Ніва.

Як видно на кадрах, Олександр Лукашенко вийшов з вертольота, який приземлився на майданчику поруч з Палацом Незалежності. Поруч з білоруським президентом знаходяться військові. У нього в руках також знаходиться зброя.

Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

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