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    У світі

    Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер озброєний автоматом (відео)

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    Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер озброєний автоматом (відео)
    Скріншот з відео

    У Білорусі тривають протести і страйки, що почалися після президентських виборів в країні два тижні тому

    Біля палацу Незалежності в столиці Білорусі, де в неділю, 23 серпня, проходить масова акція протесту проти президента Олександра Лукашенка, помітили вертоліт, яким, як виявилося, прилетів до Мінська сам білоруський лідер.

    Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Наша Ніва.

    Як видно на кадрах, Олександр Лукашенко вийшов з вертольота, який приземлився на майданчику поруч з Палацом Незалежності. Поруч з білоруським президентом знаходяться військові. У нього в руках також знаходиться зброя.

    Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

    До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

    Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

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