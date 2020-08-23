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    У світі

    У Мінську тривають протести. Силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул

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    Учасники акції протесту перемістилися до музейно-паркового комплексу &laquo;Перемога&raquo; - У Мінську тривають протести. Силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул
    Учасники акції протесту перемістилися до музейно-паркового комплексу «Перемога»

    На мітингу на площу Незалежності зібралося близько 200 тисяч людей

    Учасники акції протесту в Мінську після мітингу на площі Незалежності перемістилися до музейно-паркового комплексу «Перемога», де встановлена стела «Мінськ – місто-герой», передає TUT.BY.

    «За словами нашого кореспондента, зараз люди стоять на схилах біля готелю «Планета» і на проспекті Переможців, на сторону стели переходити не намагаються. Стела оточена декількома рядами силовиків, іноді вони групами переміщаються всередині оточеного периметра. З гучномовців лунають прохання розійтися, люди реагують на це криками «Фу!», – пише портал.

    Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колеснікова біля готелю «Планета» закликала протестувальників не підходити до силовиків біля стели й не піддаватися на провокації.

    Відзначимо, раніше Telegram-канал «Мая краіна Беларусь» повідомляв, що на мітингу на площу Незалежності зібралося близько 200 тисяч людей.

    У парку поряд з музеєм припарковано кілька десятків військових вантажівок, парковка біля музею заборонена. Інспектори дорожньої міліції вимагають від водіїв проїжджати мимо, не зупиняючись навіть на червоне світло світлофора.

    Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

    До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

    Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

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