Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВС Білорусі повідомило про сотні заяв про зникнення людей

«60 відсотків знімків, на яких люди показують синці після побиття ОМОНу – постановочні» – Лукашенко

Президент Білорусії Олександр Лукашенко закликав населення пробачити помилки міліціонерів під час протестів. Відео його виступу на мітингу в Гродно опубліковано на YouTube-каналі.

«Команда з Польщі, у нас є всі ці телефонні розмови: «Тиснути ментів!». За що? Що ви будете робити, якщо почнеться бандитизм на вулицях? Куди ви будете дзвонити? 01, 02, 03 або 101, 102, 103. (...) Не трощіть цих людей. Це ваші люди. Навіть якщо вони десь помилилися – вибачте їм!» – сказав Лукашенко про силовиків. Він додав, що 60 відсотків знімків, на яких люди показують синці після побиття ОМОНу – постановочні.

МВС Білорусі повідомило про сотні заяв про зникнення людей. З дня президентських виборів в Білорусії, які пройшли 9 серпня, громадяни країни подали в міліцію сотні звернень про зникнення родичів і знайомих, заявили в міністерстві.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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