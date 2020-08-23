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    У світі

    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці

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    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
    Фото: Радыё Свабода

    Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків виборів називається «Марш Нової Білорусі»

    На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб, повідомляє

    Про це повідомляє TUT.BY.

    Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається «Марш Нової Білорусі».

    На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст, повідомляє NЕХТА.

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    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
    У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
    Фото: TUT.BY, Nехта, Радыё Свабода

    О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.

    Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.

    Радыё Свабода в Ютубі веде пряму трансляцію з масштабної акції

    «Мінськ. На площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб», – повідомляє TUT.BY

    Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

    До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

    Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

    Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

    Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.

    Білорусь МВС вибори Олександр Лукашенко акція
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