У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці



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Фото: Радыё Свабода

Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків виборів називається «Марш Нової Білорусі»

На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб, повідомляє

Про це повідомляє TUT.BY.

Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається «Марш Нової Білорусі».

На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст, повідомляє NЕХТА.

О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.

Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.

Радыё Свабода в Ютубі веде пряму трансляцію з масштабної акції

«Мінськ. На площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб», – повідомляє TUT.BY

Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.