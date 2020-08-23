У Мінську знову акція протесту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці
Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків виборів називається «Марш Нової Білорусі»
На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб, повідомляє
Про це повідомляє TUT.BY.
Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається «Марш Нової Білорусі».
На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст, повідомляє NЕХТА.
О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.
Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.
Радыё Свабода в Ютубі веде пряму трансляцію з масштабної акції
«Мінськ. На площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб», – повідомляє TUT.BY
Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.
До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.
Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.
Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.