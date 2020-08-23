ЄС не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну, – глава європейської дипломатії



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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фото El Pais

У плани ЄС не входить сприяння прозахідному вектору зовнішньої політики Білорусі

Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь «на другу Україну». Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю газеті El Pais.

«Випадок Білорусі непорівнянний з Україною. Між європейським прагненням і зв’язком з Росією виникло протиріччя, протестуючі несли європейські прапори», – сказав Боррель.

За його словами, тоді протест мав «геополітичний вимір», наразі ж білоруси «не сперечаються, мама або тато» – вони просто вимагають режиму цивільних свобод і прав.

«І ЄС теж не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні просувати політичну реформу, але не виступати в ролі фактора, що спотворює, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруженість між Європою і Росією закінчилася перестрілкою, насильством і розпадом української території, який триває досі. Сьогоднішня проблема для білорусів не в виборі між Росією і Європою, а в досягненні свободи і демократії, які є основними цінностями Європейського Союзу і які ми будемо тому підтримувати», – заявив дипломат.

Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.

Сьогодні, 23 серпня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звернувся до мітингувальників і пригрозив використанням армії в разі порушення протестувальниками порядку.

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