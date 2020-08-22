У Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Tut.by

Кількість учасників акції постійно збільшувалася ,періодично учасниці скандували «Любов врятує світ»

У Мінську жінки провели акцію протесту проти насильства правоохоронних органів. На вулиці вийшли кілька тисяч людей.

Про це у суботу повідомляє «Белапан».

Акція стартувала біля Комаровського ринку, де в живий ланцюг вишикувалися 600-700 жінок.

Вони тримали квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати з написами: «На Окрестіна тортури і смерть», «Зупиніть насильство», «Пенсіонери проти беззаконня, насильства і брехні», «Пенсіонери за зміни», «Ні фашизму».

Кількість учасників акції постійно збільшувалася, до неї приєдналися деякі чоловіки. Періодично учасники скандували «Любов врятує світ».

Частина автомобілістів, які проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Правоохоронців поруч з акцією помічено не було.

Згодом учасники протесту рушили в напрямку проспекту Незалежності. До цього моменту в акції брало участь вже кілька тисяч осіб. Пройшовши вздовж площу Якуба Коласа, вони рушили в бік площі Перемоги. На площі Якуба Коласа чергував мікроавтобус з людьми в штатському.

Кілька тисяч людей, скандуючи «Живе Білорусь!» і «Іди!», поступово дійшли до вулиці Янки Купали, де колона повернула в бік вулиці Немига. Кількість учасниць акції поступово почала скорочувати.

З Немиги демонстранти рушили в бік вулиці Володарського і площі Незалежності. До цього часу в акції брало участь 1-1,5 тисячі осіб. Проходячи повз СІЗО МВС, люди скандували «Відпускай!».

До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.