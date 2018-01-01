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    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією

    Македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії
    У Македонії зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції. Як пише Ekathimerini, таким чином македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії.  Зокрема, у
    • Вчора, 23:09
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    <p>Зняття покажчика з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту Македонії</p>

    Зняття покажчика з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту Македонії

    Македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії

    У Македонії зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції.

    Як пише Ekathimerini, таким чином македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії.

     Зокрема, у Скоп'є навпроти будівлі головного суду країни знесли пам'ятник революціонеру-націоналісту XIX століття Андоні Яневу.

    Цей монумент, як і статуї керівників Македонії візантійських і поствізантійських часів, встановили за часів прем'єрства глави націоналістичної партії Ніколи Груєвського.

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    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією
    Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією

    Раніше у Македонії заявили, що згодні додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.

    Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас раніше заявляв, що відсутність остаточного рішення у суперечці довкола назви підриває національні інтереси Греції.

    З огляду на заперечення Греції щодо використання назви, Македонія в 1993 році приєдналася до Організації Об’єднаних Націй як колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ).

    Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.

    Джерело: Кореспондент.net

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