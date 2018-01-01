Македонія зносить пам'ятники заради примирення із Грецією

Македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії

У Македонії зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції. Як пише Ekathimerini, таким чином македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії. Зокрема, у



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Зняття покажчика з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту Македонії

Македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії

У Македонії зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції.

Як пише Ekathimerini, таким чином македонська влада намагається заспокоїти Грецію на тлі суперечки навколо назви Македонії.

Зокрема, у Скоп'є навпроти будівлі головного суду країни знесли пам'ятник революціонеру-націоналісту XIX століття Андоні Яневу.

Цей монумент, як і статуї керівників Македонії візантійських і поствізантійських часів, встановили за часів прем'єрства глави націоналістичної партії Ніколи Груєвського.

Раніше у Македонії заявили, що згодні додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.

Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас раніше заявляв, що відсутність остаточного рішення у суперечці довкола назви підриває національні інтереси Греції.

З огляду на заперечення Греції щодо використання назви, Македонія в 1993 році приєдналася до Організації Об’єднаних Націй як колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ).

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.

Джерело: Кореспондент.net