Макрон досі вважає, що НАТО перебуває «в комі»



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Еммануель Макрон не вибачатиметься за скандальні слова про НАТО

Президент Франції вважає, що у світлі викликів Альянс потребував певного «попередження»

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що його заява про те, що НАТО перебуває «в комі», сказана на початку місяця, була корисним «попередженням» для членів Альянсу, і він не вибачатиметься за ці слова.

Про це французький президент сказав під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер, 28 листопада, пише агентство Reuters.

«Питання, які я поставив, є відкритими, ми їх досі не вирішили. Мир у Європі, ситуація після завершення дії ДРСМД, відносини з Росією, проблеми з Туреччиною — хто ж ворог? Тож я стверджую: поки ці питання не вирішені, давайте не будемо домовлятися про розподіл фінансування і відповідальності або щось із цього», — сказав Макрон.

Президент Франції додав, що у світлі викликів Альянс потребував певного «попередження».

«Я радий, що воно надійшло, і я радий, що всі нині вважають, що нам слід передусім думати про наші стратегічні цілі. Тому я жодним чином не вибачаюсь за те, що прояснив ці неоднозначні моменти», — заявив він.

На пресконференції Єнс Столтенберг відповів на слова Макрона, що такі потужні багатосторонні інституції, як Північноатлантичний альянс, є необхідними в нинішні часи нестабільності.

«Не секрет, що між союзниками, звісно ж, є певні протиріччя. Але сила НАТО полягає в тому, що такі розбіжності в нас були й раніше, і щоразу нам вдавалося їх долати», — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 7 листопада в інтерв’ю виданню The Economist Еммануель Макрон заявив: «Нині ми є свідками перебування НАТО в комі». Він також додав, що Європа перебуває «на краю провалля» і повинна почати мислити про себе як стратегічна потуга, інакше ми «більше не матимемо влади над її долею».

Джерело: Громадське