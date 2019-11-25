ЗМІ дізналися про перепалку між Меркель та Макроном



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Ангела Меркель та Еммануель Макрон

За інформацією The New York Times, Ангела Меркель заявила президенту Франції, що «втомилася збирати осколки»

Під час урочистого банкету, який присвячений 30-річчю падіння Берлінської стіни, між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель відбулася різка розмова.

Про це повідомляє The New York Times.

«Я розумію ваше прагнення до руйнівної політики. Але я втомилася збирати осколки. Раз за разом мені доводиться склеювати розбиті вами чашки, щоб ми змогли сісти і разом випити чаю», — сказала Меркель.

У свою чергу Макрон відповів, що у нього немає можливості приїхати на саміт НАТО в Лондон і робити вигляд, що нічого не відбувається.

Йшлося насамперед про його ставлення до дій Туреччини та США в Сирії.

Раніше Макрон заявив про «смерть мозку НАТО».