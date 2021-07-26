Макрон отримав нове ім’я в Полінезії

Для Еммануеля Макрона влаштували церемонію за участю 600 танцюристів і музикантів у традиційному вбранні, а також вершників в обладунках

Президент Франції Еммануель Макрон отримав нове ім'я в ході урочистої церемонії зустрічі на острові Хіва-Оа у Французькій Полінезії. Це є однією з давніх місцевих традицій, повідомляє журнал Le Nouvel Observateur.

«Наша частина французької ідентичності бажана і ми приймаємо її: ми – маркізійці, полінезійці, французи, і ми пишаємося, пане президенте», – сказала мер комуни Хіва-Оа Жоель Фребо в ході урочистої церемонії зустрічі Макрона.

Після цього вона дала главі держави нове ім'я – Ті Ака Іки Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), яке перекладається як «великий лідер, який крокує вперед і піде далеко».

Emmanuel Macron est arrivé aux îles Marquises, à Hiva Oa. Après s'être recueilli sur les tombes de Paul Gauguin et Jacques Brel, il reçoit un accueil traditionnel par un millier de danseurs. C'est la première visite présidentielle aux Marquises. pic.twitter.com/9yoNDEimlC — La1ere.fr (@la1ere) July 26, 2021

Своєю чергою, Макрон перед початком офіційної промови подякував полінезійцям за теплий прийом місцевою мовою.

Згідно з відеокадрами, для Макрона влаштували церемонію за участю 600 танцюристів і музикантів у традиційному вбранні, а також вершників в обладунках. Вони виконували бойові пісні і танці, а перед початком заяви лідера – гімн Франції.

Нагадаємо, у Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото).

До слова, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.