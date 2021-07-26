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    Макрон отримав нове ім’я в Полінезії

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    Президент Франції перед початком офіційної промови подякував полінезійцям за теплий прийом місцевою мовою - Макрон отримав нове ім’я в Полінезії
    Президент Франції перед початком офіційної промови подякував полінезійцям за теплий прийом місцевою мовою
    Фото: rfe

    Для Еммануеля Макрона влаштували церемонію за участю 600 танцюристів і музикантів у традиційному вбранні, а також вершників в обладунках

    Президент Франції Еммануель Макрон отримав нове ім'я в ході урочистої церемонії зустрічі на острові Хіва-Оа у Французькій Полінезії. Це є однією з давніх місцевих традицій, повідомляє журнал Le Nouvel Observateur.

    «Наша частина французької ідентичності бажана і ми приймаємо її: ми – маркізійці, полінезійці, французи, і ми пишаємося, пане президенте», – сказала мер комуни Хіва-Оа Жоель Фребо в ході урочистої церемонії зустрічі Макрона.

    Після цього вона дала главі держави нове ім'я – Ті Ака Іки Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), яке перекладається як «великий лідер, який крокує вперед і піде далеко».

    Своєю чергою, Макрон перед початком офіційної промови подякував полінезійцям за теплий прийом місцевою мовою.

    Згідно з відеокадрами, для Макрона влаштували церемонію за участю 600 танцюристів і музикантів у традиційному вбранні, а також вершників в обладунках. Вони виконували бойові пісні і танці, а перед початком заяви лідера – гімн Франції.

    Нагадаємо, у Франції на білбордах зобразили Макрона в образі Гітлера. Прокуратура відкрила справу (фото).

    До слова, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.

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    Теги: Франція мер культура Еммануель Макрон президент
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    Макрон отримав нове ім’я в Полінезії