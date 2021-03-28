Макрон має достатньо політичної ваги, щоб поновити мирний процес на Донбасі, – Кулеба

«Президент Франції назвав війну в Україні «відкритою раною в центрі європейського континенту» - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо «лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу» на Донбасі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на колонку глави МЗС для видання Le Figaro.

«На останньому саміті Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі президент Франції Еммануель Макрон назвав цю війну «відкритою раною в центрі європейського континенту» і підкреслив, що стабільність та відновлення архітектури безпеки в Європі можливі лише за умови завершення війни на Донбасі. Це правда, і французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля», – написав Кулеба.

Він також зазначив, що: «Більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися. Справжнє питання – коли це відбудеться. Волі української сторони не бракує, достатньо її та у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

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