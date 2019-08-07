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    У світі

    Макрон погодився провести зустріч Нормандської четвірки – Офіс Зеленського

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    Макрон погодився провести зустріч Нормандської четвірки – Офіс Зеленського

    Але спочатку треба провести зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу.

    Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту.

    Еммануель Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін.

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    Макрон додав, що зв’яжеться з Путіним та канцлером Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу, йдеться в повідомленні

    Зеленський також розповів Макрону свою розмову з Путіним.

    Нагадаємо, 7 серпня у зв’язку з обстрілом біля Павлополя на Донбасі, внаслідок якого загинули четверо бійців, зранку в Офісі президента відбулась нарада за участі представників Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки й оборони.

    Зеленський також подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі. В пресслужбі Кремля в свою чергу повідомили, що Путін в розмові з Зеленським підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами. Також російською стороною вказувалось на важливість надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу. 

    Президент України в свою чергу заявив, що немає необхідності вносити зміни до Конституції України.

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