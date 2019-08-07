Зеленський дійсно вірить, що війну з Росією можна зупинити по телефону

Проблема українців зокрема і в тому, що вони вірять у наявність «десь там, нагорі» розумних людей, які все прорахували і все тримають на контролі

Уявляєте собі наскільки скромні інтелектуальні можливості чинного Президента України?

Він дійсно вірить, що війну з Росією можна зупинити по телефону. Він переконаний, що достатньо підібрати якісь особливі слова занепокоєння, сказати їх Путіну і росіяни та їх найманці припинять вбивати українських воїнів.

Ви уявляєте яке задоволення одержує Путін від спілкування із Зеленським, від усвідомлення своєї інтелектуальної переваги, від глузування і знущання?

P.S. Проблема українців зокрема і в тому, що вони вірять у наявність «десь там, нагорі» розумних людей, які все прорахували і все тримають на контролі. Українці вірять в існування у Зеленського і його команди бізнес-партнерів певного плану і стратегії. Послухайте брифінг пана Зеленського. Ще вірите у наявність «плану і стратегії»?

Джерело: блог Павла Подобєда

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