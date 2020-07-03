Макрон призначив нового голову уряду Франції



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55-річний Кастекс раніше працював на посаді заступника керівника адміністрації президента

Жан Кастекс керував процесом виведення Франції з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу

Новим прем'єр-міністром Франції став Жан Кастекс. Про це повідомляє Єлисейський палац.

«Президент Республіки призначив пана Жана Кастекса на посаду прем’єр-міністра і доручив йому сформувати уряд» , - йдеться у пресрелізі.

Як зазначає BFM TV, до цього 55-річний Кастекс працював на посаді заступника керівника адміністрації президента.

Жан Кастекс керував процесом виведення Франції з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 липня, прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп подав у відставку.

Як зазначає AP, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона «Вперед, Республіко!» на місцевих виборах у Франції, що відбулися минулої неділі, 28 червня.

Видання пише, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Нагадаємо, наприкінці червня французькі депутати незаконно відвідали Крим.