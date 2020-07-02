Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ
«Чорні скриньки» пасажирського літака МАУ будуть доставлені до Франції 20 липняУкраїна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці «чорних ящиків» пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.
Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Як повідомлялося раніше, в кінці червня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи «чорні скриньки» пасажирського літака МАУ, який був збитий в небі над Тегераном в січні поточного року.
За інформацією заступника голови МЗС, вони будуть доставлені до Франції 20 липня, в розшифровці можуть взяти участь українські експерти.
«Сьогодні Украіна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня», — написав Єнін.
Він наголосив, що завданням України є «забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752».
«Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих!», — додав Єнін.
Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».
Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.
Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.
Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.