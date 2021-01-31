Макрон закликав Джонсона визначитися з геополітичними союзниками

Президент Франції торкнувся розбіжностей між Британією та ЄС у питаннях поставок вакцин від коронавірусу

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що британському прем’єру Борису Джонсону слід нарешті визначитися, кого він вважає союзником: Євросоюз чи США.

Як наголосив глава французької держави, «не можна бути вагітним наполовину», повідомляє Тhe Guardian.

«Яку політику хоче обрати Велика Британія? Вона не може бути кращим союзником США та найкращим союзником ЄС. Вона повинна вибрати модель», – сказав Макрон.

При цьому, якщо Лондон вирішить «повною мірою спиратися на трансатлантичну політику», то Євросоюзу «будуть потрібні роз’яснення, оскільки виникнуть розбіжності в правилах і доступ до ринків».

Французький президент заявив, що він й надалі виступає за «спільні амбіції і спільну долю» як для Франції, так і для Британії.

«Ми залишаємося союзниками. Історія та географія не змінюються, тому я не думаю, що доля британців не така, як у нас», – заявив він.

«Мені дуже подобається ваша країна, але, як я вже сказав, я думаю, що Brexit – це помилка. Я поважаю суверенітет народу, і народ проголосував за нього, але, я думаю, що це голосування було засновано на великій кількості брехні, і тепер ми бачимо, що це багато в чому ускладнило ситуацію», – додав Емманюель Макрон.

Макрон торкнувся розбіжностей між Британією та ЄС у питаннях поставок вакцин від коронавірусу, і запевнив, що Європа не буде блокувати або забороняти експорт препаратів. Одначе, на його думку, поставки повинні контролюватися.

Також обвинуватив компанію AstraZeneca у відсутності прозорості після того, як вона заявила, що не може повністю виконати контракт про постачання вакцини в ЄС.

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