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    Франція закриває кордони через Covid-19, але є винятки

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    Франція закриває кордони через Covid-19 - Франція закриває кордони через Covid-19, але є винятки
    Франція закриває кордони через Covid-19

    Заборона почне діяти у неділю, 31 січня

    Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс на вечірньому брифінгу 29 січня оголосив про посилення обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. Франція закриває свої кордони.

    Брифінг французького прем'єра транслювався у Twitter.

    За словами Кастекса, уряд вирішив заборонити в'їзд у Франції з-за меж Європейського союзу. Заборона почне діяти у неділю, 31 січня.

    З огляду на 27 000 госпіталізованих пацієнтів та 3 000 осіб, які потрапили в реанімацію, стан здоров’я залишається «тривожним», зазначає прем’єр-міністр і сподівається, що це допоможе зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу.

    Однак є винятки на важливі поїздки.

    «Усі в’їзди і виїзди через кордон Франції за межі ЄС заборонені, за винятком особливих обставин. Цей захід вступає в силу з 00:00 неділі. Усі виїзди за межі Франції в країни ЄС можливі лише з негативним тестом ПЛР, крім працівників, які проживають на прикордонних територіях», – зазначив Жан Кастекс.

    Він додає, що буде сприяти дистанційній роботі в усіх компаніях, де це можливо.

    Нагадаємо, в середині січня Франція посилила карантин через пандемію коронавірусу. Уряд країни запровадив комендантську годину на 15 днів, а також ввів обов'язку самоізоляцію для прибулих з-за кордону.

    Теги: ЄС Франція карантин уряд кордон коронавірус
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