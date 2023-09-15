Маск вляпався у черговий скандал

Мільярдер вважає, що Тайвань – невіддільна частина Китаю

Американський мільярдер Ілон Маск назвав самоврядний острів Тайвань «невіддільною складовою Китаю». Про це він заявив під час онлайн участі у саміті All-in в Каліфорнії, передає CNN.

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«Політика Пекіну полягає у возз’єднанні Тайваню й Китаю. На їх думку, вірогідно, можна провести аналогію із Гаваями чи чимось подібним: Тайвань – невіддільна частина Китаю, яка випадково не є складовою Китаю переважно тому, що Тихоокеанський флот США силою припинив будь-які спроби возз’єднання», – сказав він.

Маск наголосив, що «добре» розуміє Китай.

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву вже різко відреагував на цю заяву Маска.

«Сподіваюся, Маск може також попросити Комуністичну партію Китаю відкрити для своїх громадян платформу Х. Можливо, він вважає, що ця заборона – хороше рішення, як і вимикання Starlink для зриву контрнаступу України проти Росії. Послухайте, Тайвань – не частина Китаю й точно не продається», – написав Ву у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

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Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.