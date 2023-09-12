Що показала історія з Ілоном Маском?

Ілон Маск відповідає в першу чергу перед своїми акціонерами та Пентагоном

1. Багато українців достатньо спрощенно дивляться на світ. Світ більш складний ніж «чорно-білий». Він має багато інтересів, які не співпадають з нашими та наше завдання навчитися у ньому жити та нав'язувати свою волю та виборювати своє місце під сонцем.

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2. Ворогом для нашої держави є в першу чергу Росія. Багато інших хочуть мати свій зиск. У тому числі за наш рахунок. Це не добре чи погано. Так побудований світ. А наше намагання записати у ворогі всіх, хто там щось сказав нічим добрим не закінчиться.

3. Ілон Маск відповідає в першу чергу перед своїми акціонерами та Пентагоном, оскільки є його приватним підрядником. Інтереси його бізнеса та його акціонерів ( а він ще має інтереси у Китаї) можуть не співпадати з нашим. І тут питання не в його «проросійськості». Це його вигода.

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Але важіль тиску на нього є через Пентагон. В принципі він через нього і реалізується. Тому через нього і слід на нього тиснути.

4. «Маск зірвав операцію України» – це достатньо спрощене бачення ситуації. Він же вам чітко сказав, що послуга біля Криму не надавалися і він відмовив у її наданні. Причною для цього могло бути те, що Крим знаходиться під санкціями з 14 року. І він міг потрапити під санкції. Цю проблему знов таки було вирішено Пентагоном. З часом. Тому що, атаки на кораблі ЧФ почалися ще минулого року та послуги Старлінк продовжують надаватися в Україні.

Але більшості українців легше волати «зрада», ніж спрямовувати свої зусилля на думку на факти та думку як вирішити нашу залежність від таких факторів.

Менше емоцій – більше думок як вирішувати наші проблеми. Зайві емоції – це шлях в нікуди. Наші емоції нікому нецікаві. Поважають холодний розум, який спроможний реалізувати свою волю