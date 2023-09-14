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«Ваше невігластво коштувало життя українцям»: журналіст дорікнув Маску через блокування Starlink

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ваше невігластво коштувало життя українцям»: журналіст дорікнув Маску через блокування Starlink
На слова журналіста мільярдер жодним чином не відреагував
фото: hromadske

Американському мільярдеру продовжують дорікати з приводу вимкнення супутникового зв'язку в Криму 

Засновник компанії SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск раніше відмовив командуванню ЗСУ у підключенні Starlink в районі окупованого Криму. Це викликало неабияке обурення з боку як українців, так і громадян різних країн світу, і редактор британського Sky News дорікнув мільярдеру через його рішення.

Журналіст зустрів Маска в той час, як той виходив з будівлі та прямував до свого авто, після чого напряму заявив засновнику SpaceX про наслідки його рішення.

Редактор Sky News підкреслив: «Ви знаєте, що ваше невігластво та егоїзм коштували життя українцям?»

Крім цього, журналіст додав, що, за словами українських офіційних джерел, власник Twitter більше не вважає президента Росії Путіна агресором.

На слова журналіста Ілон Маск жодним чином не відреагував та навіть не повернув до нього свого обличчя. Мільярдер у супроводі численної охорони пройшов повз редактора та сів до свого автомобіля.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим, і він отримав його посеред ночі. Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило».

Також ми писали, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону. Зазначається, що таким чином Маск хотів відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

Читайте також: Вимкнення Starlink у Криму. Сенат США відреагував
Теги: Ілон Маск SpaceX журналіст

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