Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону – WP

Раніше Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити Starlink у Криму

Американський мільярдер Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону. Про це заявив біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, передає The Washington Post.

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Зазначається, що таким чином Маск хотів відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

«Він сказав: «Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну», – цитує мільярдера Айзексон.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.