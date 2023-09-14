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Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону – WP

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону – WP
фото з відкритих джерел

Раніше Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити Starlink у Криму

Американський мільярдер Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону. Про це заявив біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, передає The Washington Post.

Зазначається, що таким чином Маск хотів відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

«Він сказав: «Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну», – цитує мільярдера Айзексон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

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Теги: Ілон Маск Пентагон війна Україна

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