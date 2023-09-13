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Ілон Маск назвав нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ілон Маск назвав нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму
Маск повідомив, що президент США Джо Байден не надав наказ увімкнути Starlink на півострові
фото з відкритих джерел

Маск вимкнув супутниковий зв'язок на території Криму через санкції США

Американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. Про це Маск заявив під час розмови на All-In Summit 2023. 

«Причина, по якій його (Starlink – «Главком») вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти РФ і нам фактично не дозволено... це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни (яка під санкціями – «Главком») без схвалення уряду США», – заявив Маск. 

За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим.

«Україна взагалі не дала нам жодних попереджень чи чогось такого. Ми отримали терміновий дзвінок від українського уряду про те, що нам потрібно увімкнути Крим. Посеред ночі», – розповів мільярдер. 

Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило». 

Ілон Маск також порівняв запит на включення зв'язку в Криму з атакою типу «Перл-Гарбор», яка стала початком війни у Тихому океані між Японією та США, і заявив, що Україна своїм проханням нібито попросила «дійсно проактивно взяти участь у великій війні».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

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Теги: Ілон Маск Крим Starlink війна ЗСУ

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