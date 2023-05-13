Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перш коментарі від влади

Губернатор Брянської області підтвердив аварію лише одного вертольота

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз уперше прокоментував аварії літаків та гелікоптерів в області.

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Він підтвердив аварію лише одного вертольота – в Клинцях. За словами Богомаза, серед цивільних є один постраждалий – жінка. Її доправили до лікарні. Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків.

Інші три катастрофи губернатор не прокоментував.

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Нагадаємо, у Брянській області РФ 13 квітня зазнав краху винищувач Су-34 і два вертольоти росіян. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-25.

Як зазначають деякі телеграм-канали, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року.

Раніше Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

Напередодні стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт. Перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім упав.