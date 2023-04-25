У Росії розбився вертоліт санавіації

Загинув пілот вертольота

У Волгоградській області (Росія) зазнав катастрофи ертоліт санавіації. Одна людина загинула. Про це повідомили в екстрених службах регіону, інформують російські ЗМІ.

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Пасажирів на борту гелікоптера не було.

«Один із гелікоптерів, які обслуговують службу санітарної авіації, впав при поверненні на базу без пасажирів. Пілот загинув на місці», – сказала представниця комітету охорони здоров'я регіону, додавши, що гелікоптер упав поза житловими масивами.

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Слідчі порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту за фактом падіння вертольота та загибелі пілота.

Нагадаємо, минулого тижня у тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі у море впав російський гелікоптер.

На початку квітня українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 на східному фронті. Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів. За вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти.