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У Росії розбився вертоліт санавіації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії розбився вертоліт санавіації
Гелікоптер упав поза житловими масивами
фото ілюстративне

Загинув пілот вертольота

У Волгоградській області (Росія) зазнав катастрофи ертоліт санавіації. Одна людина загинула. Про це повідомили в екстрених службах регіону, інформують російські ЗМІ.

Пасажирів на борту гелікоптера не було.

«Один із гелікоптерів, які обслуговують службу санітарної авіації, впав при поверненні на базу без пасажирів. Пілот загинув на місці», – сказала представниця комітету охорони здоров'я регіону, додавши, що гелікоптер упав поза житловими масивами.

Слідчі порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту за фактом падіння вертольота та загибелі пілота.

Нагадаємо, минулого тижня у тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі у море впав російський гелікоптер.

На початку квітня українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 на східному фронті. Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів. За вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти.

Теги: росія авіакатастрофа гелікоптер

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