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Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи: гелікоптер та винищувач

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи: гелікоптер та винищувач
Російські ЗМІ пишуть, що у Клинцях Брянської області ввели план «Перехват»
фото: скріншот з відео російських ЗМІ

Гелікоптер Мі-8 упав у самих Клинцях, а літак Су-34 поблизу російського села Сурецкий Муравей

Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби РФ.

Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

За словами представника екстрених служб, внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 загинуло двоє пілотів. Також наразі встановлюється доля осіб, які перебували на борту літака.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що у Клинцях Брянської області ввели план «Перехват». Також триває пошук диверсантів, причетних до руйнування гелікоптера Мі-8 і винищувача Су-34.

Наразі обставини авіакатастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт.

Перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім упав.

 

 

Теги: росія гелікоптер винищувач

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