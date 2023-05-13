Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи: гелікоптер та винищувач

Російські ЗМІ пишуть, що у Клинцях Брянської області ввели план «Перехват»

Гелікоптер Мі-8 упав у самих Клинцях, а літак Су-34 поблизу російського села Сурецкий Муравей

Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби РФ.

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Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

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За словами представника екстрених служб, внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 загинуло двоє пілотів. Також наразі встановлюється доля осіб, які перебували на борту літака.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що у Клинцях Брянської області ввели план «Перехват». Також триває пошук диверсантів, причетних до руйнування гелікоптера Мі-8 і винищувача Су-34.

Наразі обставини авіакатастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт.

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Перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім упав.