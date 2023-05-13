На російській Брянщині розбився вертоліт (відео)

Вертоліт упав над містом Клинці

У Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт. Про це повідомили місцеві телеграм-канали і підтвердили в екстрених службах Росії.

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Перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім упав. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Жителі міста Клинці повідомляють, що перед падінням вертольота пролунав вибух. Вони діляться відео у місцевих соцмережах.

Момент вибуху потрапив на відео.

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У повідомленні екстрених служб йдеться, що вертоліт впав через пожежу двигуна.

Як повідомлялося, 12 травня у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер.