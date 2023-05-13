Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти
Росіяни прискають, що техніку збили із засідки українські сили ППО
фото з відкритих джерел

За словами пропагандистів, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року

У Брянській області РФ зазнати краху винищувач Су-34 і два вертольоти росіян. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-25. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Один вертоліт розбився в районі міста Клинці. Загинули дві людини. Вертоліт нібито впав через пожежу двигуна, проте на відео, що публікуються в соцмережах, чутний вибух.

Також росіяни у телеграм-каналах заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито «приземлився» у місті Стародуб.

Винищувач Су-34, що також розбився у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.

Також у телеграм-каналах окупантів повідомляють, що росіяни втратили сьогодні два літаки. Також, за даними окупаційних джерел, знищено штурмовий літак Су-25. 

За припущеннями російських телеграм-каналів, авіація виконувала якесь завдання в складі групи.

Росіяни прискають, що техніку збили із засідки українські сили ППО, які заздалегідь перекинули в прикордонну зону, з якої дистанція дозволила вразити російську авіаційну групу.

За словами пропагандистів, ЗСУ швидше за все знайшли маршрут і час вильоту російської авіаційної групи.

Крім того, як зазначають деякі телеграм-канали, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року.

Нагадаємо, Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

Раніше стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт. Перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім упав.

Теги: ЗСУ винищувач гелікоптер росія системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Бразилії виголосив заяву під час візиту до Китаю
Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні
15 квiтня, 12:25
Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами
Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами
21 квiтня, 13:39
Окупанти застосували до 24 ударних дрони
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
4 травня, 07:29
Існування контрольно-пропускних пунктів підкреслює, що РФ не вважає жителів окупованої України своїми громадянами
ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями
21 квiтня, 05:55
Подоляк: «Україна не буде переслідувати громадян, які отримали російський паспорт під жорстоким примусом»
Чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ? Банкова пояснила
2 травня, 01:57
Внаслідок вибуху з колії зійшли вісім вагонів
У Брянській області знову хтось підірвав залізницю: перекинувся потяг (відео)
2 травня, 20:57
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
3 травня, 16:49
РФ заявила про «атаку» на полігон у Воронезькій області : постраждали 14 військових
РФ заявила про «атаку» на полігон у Воронезькій області : постраждали 14 військових
10 травня, 09:29
«Вагнерівці» втратили у Бахмуті 100 тисяч пораненими й вбитими
Навіщо Пригожин бреше про снарядний голод у Бахмуті: роз’яснення ЗСУ
10 травня, 19:02

Політика

Щодня Україна потребує щонайменше тисячу артснарядів лише в районі Бахмута
Щодня Україна потребує щонайменше тисячу артснарядів лише в районі Бахмута
Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти
Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти
Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи: гелікоптер та винищувач
Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи: гелікоптер та винищувач
Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі (відео)
Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі (відео)
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
Польща зафіксувала у повітряному просторі невідомий об'єкт з Білорусі: деталі
Польща зафіксувала у повітряному просторі невідомий об'єкт з Білорусі: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
18K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
7097
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
6649
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
5398
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
5330
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту