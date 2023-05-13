Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти

За словами пропагандистів, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року

У Брянській області РФ зазнати краху винищувач Су-34 і два вертольоти росіян. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-25. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один вертоліт розбився в районі міста Клинці. Загинули дві людини. Вертоліт нібито впав через пожежу двигуна, проте на відео, що публікуються в соцмережах, чутний вибух.

Також росіяни у телеграм-каналах заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито «приземлився» у місті Стародуб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Винищувач Су-34, що також розбився у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.

Також у телеграм-каналах окупантів повідомляють, що росіяни втратили сьогодні два літаки. Також, за даними окупаційних джерел, знищено штурмовий літак Су-25.

За припущеннями російських телеграм-каналів, авіація виконувала якесь завдання в складі групи.

Росіяни прискають, що техніку збили із засідки українські сили ППО, які заздалегідь перекинули в прикордонну зону, з якої дистанція дозволила вразити російську авіаційну групу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами пропагандистів, ЗСУ швидше за все знайшли маршрут і час вильоту російської авіаційної групи.

Крім того, як зазначають деякі телеграм-канали, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року.

Нагадаємо, Росія офіційно визнала дві авіакатастрофи у Брянській області: падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Перший літальний апарат упав у самих Клинцях Брянської області, а другий поблизу російського села Сурецкий Муравей.

Раніше стало відомо, що у Брянській області РФ зазнав катастрофи вертоліт. Перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім упав.