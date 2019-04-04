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    У світі

    Масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей

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    Наслідки повені в Ірані - Масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей
    Наслідки повені в Ірані
    Фото: Anadolu

    Внаслідок повені в Ірані постраждали півтисячі осіб

    Кількість жертв повені в Ірані, за останніми даними, становить 62 особи.

    Про це повідомляє Anadolu.

    «Жертвами стихії стала 21 особа в місті Шираз провінції Фарс, 14 - у провінції Лурестан, вісім - у провінції Голестан, по п'ять - у провінціях Мазендеран і Хамадан, три - у провінції Північний Хорасан, дві - у провінції Кохгілуйє і Бойєрахмед, а також по одному - в провінціях Хорасан-Резаві, Керманшах, Хузестан, і Семнан», - сказав глава Інституту судової експертизи Ірану Ахмед Шуджаї.

    Через загрозу прориву дамби в південно-західній провінції Хузестан евакуйовано 96 населених пунктів.

    Водночас ЗМІ зазначає, що представник іранського управління боротьби з надзвичайними ситуаціями Муджеба Халіді повідомив, що в результаті повені в Ірані офіційно загинули 57 людей, ще 478 постраждали.

    Раніше повідомлялося, що в Ірані йде термінова евакуація жителів західних районів через масштабні повені. Розпорядження влади стосується десятків населених пунктів, розташованих в долинах річок Дез і Карху. 

    Тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Під воду пішла майже вся провінція Лурестан. Сусідньому - Хузестану теж загрожує повінь.

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