Масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей



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Наслідки повені в Ірані Фото: Anadolu

Внаслідок повені в Ірані постраждали півтисячі осіб

Кількість жертв повені в Ірані, за останніми даними, становить 62 особи.

Про це повідомляє Anadolu.

«Жертвами стихії стала 21 особа в місті Шираз провінції Фарс, 14 - у провінції Лурестан, вісім - у провінції Голестан, по п'ять - у провінціях Мазендеран і Хамадан, три - у провінції Північний Хорасан, дві - у провінції Кохгілуйє і Бойєрахмед, а також по одному - в провінціях Хорасан-Резаві, Керманшах, Хузестан, і Семнан», - сказав глава Інституту судової експертизи Ірану Ахмед Шуджаї.

Через загрозу прориву дамби в південно-західній провінції Хузестан евакуйовано 96 населених пунктів.

Водночас ЗМІ зазначає, що представник іранського управління боротьби з надзвичайними ситуаціями Муджеба Халіді повідомив, що в результаті повені в Ірані офіційно загинули 57 людей, ще 478 постраждали.

Раніше повідомлялося, що в Ірані йде термінова евакуація жителів західних районів через масштабні повені. Розпорядження влади стосується десятків населених пунктів, розташованих в долинах річок Дез і Карху.

Тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Під воду пішла майже вся провінція Лурестан. Сусідньому - Хузестану теж загрожує повінь.