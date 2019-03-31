Від повеней в Ірані загинули 45 людей



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Повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня

В результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом цього тижня загинули щонайменше 45 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня в північних провінціях Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

Зазначається, що за останній тиждень в результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході та південному заході Ірану загинули щонайменше 45 людей. Найбільше стихія зачепила південну провінцію Хузестан, там доведеться евакуювати жителів 56 селищ, які знаходяться поблизу річок та гребель.

Iran - Ahvaz

The agricultural land of Khwbinah from the city of Ahwaz went underwater when the Karkheh dam opened.

A citizen protests of the inefficiency of the Iranian regime's agents and their inability to control the flood#Iranflood #IranRegimeChange#40YearsOfFailure pic.twitter.com/G6ipp6rFWK — Iran_Panorama (@rezahoseanirad3) March 30, 2019

За словами чиновників, причиною повеней є глобальне потепління та зміна клімату у світі.

Нагадаємо, в результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні

Джерело: РБК-Україна