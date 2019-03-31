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    У світі

    Від повеней в Ірані загинули 45 людей

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    Від повеней в Ірані загинули 45 людей

    Повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня

    В результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом цього тижня загинули щонайменше 45 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня в північних провінціях Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

    Зазначається, що за останній тиждень в результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході та південному заході Ірану загинули щонайменше 45 людей. Найбільше стихія зачепила південну провінцію Хузестан, там доведеться евакуювати жителів 56 селищ, які знаходяться поблизу річок та гребель.

    За словами чиновників, причиною повеней є глобальне потепління та зміна клімату у світі.

    Нагадаємо, в результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні

    Джерело: РБК-Україна

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