Від повеней в Ірані загинули 45 людей

В результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом цього тижня загинули щонайменше 45 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня в північних провінціях Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

Зазначається, що за останній тиждень в результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході та південному заході Ірану загинули щонайменше 45 людей. Найбільше стихія зачепила південну провінцію Хузестан, там доведеться евакуювати жителів 56 селищ, які знаходяться поблизу річок та гребель.

#Iran news: Iranians are outraged after savage floods left dozens dead and wiped out entire communities, @drninaansary of the @ICHRI told @Daily_Express . #IranFlood #ShirazFloods https://t.co/X2QsRx6ZE1 pic.twitter.com/NDYPUlKrfr

Iran - Ahvaz

The agricultural land of Khwbinah from the city of Ahwaz went underwater when the Karkheh dam opened.

A citizen protests of the inefficiency of the Iranian regime's agents and their inability to control the flood#Iranflood #IranRegimeChange#40YearsOfFailure pic.twitter.com/G6ipp6rFWK