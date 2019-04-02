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    У світі

    В Ірані оголошено евакуацію через повінь

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    <p>Зливи, що йдуть по всій країні не перший тиждень - посиляться</p> <div></div> - В Ірані оголошено евакуацію через повінь

    Зливи, що йдуть по всій країні не перший тиждень - посиляться

    Стихія вже забрала життя 45 осіб

    В Ірані йде термінова евакуація жителів західних районів через масштабні повені. Розпорядження влади стосується десятків населених пунктів, розташованих в долинах річок Дез і Карху. Про це повідомляє Euronews.

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    Як стверджують у виданні, за даними синоптиків, зливи, що йдуть по всій країні не перший тиждень, посиляться.

    Стихія вже забрала життя 45 осіб. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Під воду пішла майже вся провінція Лурестан. Сусідньому - Хузестану теж загрожує повінь.

    Додамо, що неподалік від затоплених районів - в провінції Керманшах 1 квітня стався землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. За відомостями місцевої влади, обійшлося без жертв і серйозних руйнувань.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перу через повені постраждало 13 тисяч осіб.

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