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    Мер Варшави вважає «провокацією» святкування 9 травня у місті

    Меморіал радянським солдатам у Варшаві, біля якого російське посольство хоче відзначити 9 травня&nbsp; &nbsp; - Мер Варшави вважає «провокацією» святкування 9 травня у місті

    Меморіал радянським солдатам у Варшаві, біля якого російське посольство хоче відзначити 9 травня   

    Фото з відкритих джерел

    МЗС Польщі відкидає звинувачення у допомозі російському посольству провести «Безсмертний полк»

    Будь-яке святкування росіянами 9 травня у Варшаві буде вважатися провокацією на тлі агресії Росії проти України. Про це мер польської столиці Рафал Тшасковський написав у Твіттері, закликаючи польську державну владу не надавати росіянам жодної підтримки і заборони будь-які святкові заходи росіян у цей день, передає Укрінформ.

    «Я очікую на чітку декларацію, що державні служби зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити до цієї події, яку в нинішній ситуації вважаю провокацією. Хочу чітко сказати, що я не даю своєї згоди на урочистості вшанування російського солдата, коли у той же час російський солдат вбиває невинних людей»,- підкреслив Тшасковський.

    Мер написав, що з листування між мерією і російським посольством він з подивом довідався, що МЗС Польщі нібито планує допомогти росіянам в організації цієї події. За його словами, у світлі російської агресії в Україні, повідомлень про російські злочини і геноцид українців така позиція польської влади є неприпустимою. За його словами, пасивна позиція влади і дозвіл росіянам провести цю подію в публічному просторі столиці «викликає глибокий протест у нього і тисяч варшав'янок і варшав’ян, які вже тижнями допомагають українкам і українцям».

    У відповідь меру заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач у Твіттері підкреслив, що польське зовнішньополітичне відомство не планувало надавати Росії сприяння в організації святкування дня перемоги 9 травня. За його словами, МЗС Польщі негативно відповіло на прохання посольства Росії у питанні сприяння щодо відзначення Дня перемоги. Пшидач також зауважив, що мер Варшави своїм рішенням може заборонити святкування росіянами у Варшаві 9 травня. За інформацією посольства ФР у Польщі, 9 травня планується церемонія покладання вінків і квітів до меморіалу радянським солдатам у Варшаві у рамках якої відбудеться акція «Безсмертний полк».

    Сьогодні стало відомо, що у захопленому Маріуполі, попри заперечення росіян, готуються до параду 9 травня. У місті роздають георгіївські стрічки та запрошують на святкування.

    Крім того, міська влада Берліна (Німеччина) заборонила з ранку 8 травня до вечора 9 травня демонструвати «георгіївські стрічки», літери Z і V та інші воєнні символи, а також прапори України та Росії.

    У свою чергу, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна заборонити українську символіку 8-9 травня є «величезним скандалом» й «ляпасом для всіх українців».

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    Теги: МЗС росія окупанти Німеччина геноцид акція війна путін мер протест посол Андрій Мельник Україна влада окупація солдат час Рафал Тшасковський #stoprussia
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    Мер Варшави вважає «провокацією» святкування 9 травня у місті