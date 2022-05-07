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    Думки вголос

    9 травня Путін може висунути Заходу ультиматум

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    На 9 травня в Путіна залишається лише один варіант - 9 травня Путін може висунути Заходу ультиматум
    На 9 травня в Путіна залишається лише один варіант

    Чи злякається Захід ультиматуму? Подивимося. Україна точно не злякається

    Мовою оригіналу

    Итак, что жетакого важного скажет и сделает Питун 9 мая. Варианты с торжественным заявленим про победу Украина вычеркнула без вариантов.

    Потому спектр прогнозов невероятно широк. От прекращения войны до мобилизации в РФ. Но давайте исходить не из того, что Питун хочет, а из того, что он может. Это я как мужчина в годах советую, очень важно не фантазировать, а трезво оценивать свои возможности.

    А может он поиграть в референдумы и аннексию, но ЗСУ на эти шаманские пляски внимания не обратит. Как и весь мир. Ядреная бомба? Рано.

    Значит у Питуна остается один вариант. Он 9 мая выкатит ультиматум с угрозами. И не столько нам, сколько США, ЕС и Великобритании. Мол, или вы прекращаете помогать Украине и договариваетесь, или...

    В рамках демонстрации этого «или» на параде будет летать Ил-80. Это такой летающий командный пункт на случай ядерной и прочей масштабной войны. Хотел написать «такой летающий гроб», но обойдемся без спойлеров.

    Испугается ли Запад ультиматума? Посмотрим. Украина точно не испугается. Так что можно предположить, что это будет масштабная попытка напугать ежика голой ж... Только ежик размером с мамонта. Даже с папонта.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    9 травня Путін може висунути Заходу ультиматум