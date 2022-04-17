Із окупантами не вдалося домовитися про припинення вогню на маршрутах евакуації

Гуманітарні коридори у неділю, 17 квітня, не працюватимуть – не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше», – сказала Верещук.

Вона також зауважила, що українська влада вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

«Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, протягом 16 квітня, вдалося евакуювати 1 449 людей.

Як повідомлялося, рашисти вкотре зірвали евакуацію з Лисичанська Луганської області. Із Сєвєродонецька врятовано 42 особи, загалом понад 70.

Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

До слова, мер Дніпра розповів, як мешканці міста дослухаються до його закликів евакуюватися