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    Берлін заборонив демонструвати воєнну символіку та прапор України й РФ 8 і 9 травня

    Берлін заборонив демонструвати воєнну символіку та прапор України й РФ 8 і 9 травня
    фото: cpd.gov.ua

    У Берліні у ці дні плануються близько пів сотні акцій

    Міська влада Берліна (Німеччина) заборонила з ранку 8 травня до вечора 9 травня демонструвати «георгіївські стрічки», літери Z і V та інші воєнні символи, а також прапори України та Росії. Про це повідомила українська активістка Дар’я Дудлей, оприлюднивши відповідь берлінської мерії.

    «Нам справді заборонили показувати прапор України на протестній акції 8-9 травня в Тірґартені… Поліцейський у розмові окремо підкреслив, щоб ми навіть не намагались», — зазначила дівчина.

    «Новая газета. Европа» нагадує, що напередодні міська влада німецької столиці дозволила проведення акції «Безсмертний полк», але без демонстрування будь-яких воєнних символів і з правом поліції ввести додаткові заборони під час заходу.

    Як зазначає Deutsche Welle, в Берліні на 8-9 травня плануються близько пів сотні акцій, присвячених 77-річчю визволення Європи від нацизму, а також проти розв’язаної Росією проти України війни.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відбуватиметься у столиці 8-9 травня.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація державна символіка #stoprussia
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    Берлін заборонив демонструвати воєнну символіку та прапор України й РФ 8 і 9 травня