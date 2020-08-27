Метеорологи попереджають про «надзвичайну небезпеку» урагану Лаура в США



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Метеорологи попереджають про «надзвичайну небезпеку» урагану Лаура в США

Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. місцевим жителям евакуюватися

Ураган Лаура біля південного узбережжя США посилився до четвертої категорії за п’ятибальною шкалою, що говорить про його «надзвичайну небезпеку».

Про це повідомляє Національний центр США зі спостереженню за ураганами.

Згідно з даними, швидкість вітру в межах циклону досягає 6,1 м/с, що відповідає четвертій категорії за шкалою ураганів. Ураган продовжує посилюватися, зараз він рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 7,2 м/с.

Метеорологи попереджають про «катастрофічні штормові хвилі, сильні пориви вітру і повені», а також про «потенційно катастрофічний збиток» від урагану.

Влада Техасу і Луїзіани наказали 585 тис. місцевим жителям евакуюватися в зв'язку з наближенням Лаури.

Нагадаємо, наприкінці липня ураган Ханна дістався узбережжя Техасу.