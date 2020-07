Ураган Ханна дістався узбережжя Техасу

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив положення лиха для 32 округів штату

Ураган Ханна дістався південно-східного узбережжя американського штату Техас, з поривами вітру швидкістю 145 км/год.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національний центр ураганів NHC.

Ханна, ураган першої категорії за п'ятирівневою шкалою Саффіра-Сімпсона, спочатку охопив узбережжя острова Падре, а потім перенісся у східний округ Кеннеді, штат Техас, і вразив територію за 115 км на південь від міста Корпус-Крісті.

Вітер руйнував пристані в бухтах і зривав дахи будинків. NHC попередив про загрозу торнадо.

Houses in Port Mansfield, TX losing shingles! Hurricane force winds beginning! This is where we will ride out the storm! #HurricaneHanna pic.twitter.com/vX235V5Q1m

Ханна також може викликати раптову повінь, з дощем до 38 см в південних районах Техасу і північно-східній Мексиці.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив положення лиха для 32 округів штату, які знаходяться на шляху шторму.

Aerial view of the damage to Bob Hall Pier just a little earlier. The end portion has been ripped away along with other obvious damage. #HurricaneHanna #txwx #Hanna pic.twitter.com/QrBRailxGV