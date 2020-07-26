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    У світі

    Ураган Ханна дістався узбережжя Техасу

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    <p>Ханна &ndash; ураган першої категорії за п'ятирівневою&nbsp;шкалою</p> - Ураган Ханна дістався узбережжя Техасу

    Ханна – ураган першої категорії за п'ятирівневою шкалою

    Фото: Reuters

    Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив положення лиха для 32 округів штату

    Ураган Ханна дістався південно-східного узбережжя американського штату Техас, з поривами вітру швидкістю 145 км/год.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національний центр ураганів NHC.

    Ханна, ураган першої категорії за п'ятирівневою шкалою Саффіра-Сімпсона, спочатку охопив узбережжя острова Падре, а потім перенісся у східний округ Кеннеді, штат Техас, і вразив територію за 115 км на південь від міста Корпус-Крісті.

    Вітер руйнував пристані в бухтах і зривав дахи будинків. NHC попередив про загрозу торнадо.

    Ханна також може викликати раптову повінь, з дощем до 38 см в південних районах Техасу і північно-східній Мексиці.

    Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив положення лиха для 32 округів штату, які знаходяться на шляху шторму.

    Прогнозується, що ураган ослабне, оскільки він переміститься вглиб суші над Південним Техасом і в північно-східну частину Мексики.

    Очікується також, що стихія не вплине на видобуток нафти і газу на шельфі. Енергетичні компанії не евакуювали робітників і не закривали виробництво на платформах у Мексиканській затоці.

    Ураган Ханна сформувався в Атлантичному океані як тропічний шторм, і потім посилився до урагану.

    Нагадаємо, тропічний шторм Фей наблизився в 10 липня до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів Америки.

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