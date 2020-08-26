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    США розширили санкції проти Росії

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    США розширили санкції проти Росії - США розширили санкції проти Росії
    США розширили санкції проти Росії

    Під санкції потрапили три російські науково-дослідні інститути

    Міністерство торгівлі США вирішило внести до санкційного списку три російські науково-дослідні інститути, які пов’язані з програмою розробки і випробування хімічної і біологічної зброї.

    Оновлений список оприлюднило Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США.

    Зокрема, під санкції потрапили 33-ій Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони РФ, Центральний НДІ Міноборони РФ у Сергієвому Посаді та його філії, а також державний НДІ органічної хімії і технології.

    Внесення цих організацій до переліку означає, що американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    Зазначимо, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.

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