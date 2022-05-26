Міхалков просить Путіна створити власний «Оскар» (відео)

Міхалков (у центрі) приїхав на Євразійський економічний форум, щоб випросити у Путіна власний, євразійський «Оскар»

Російські діячі хочуть отримувати власний євразійський аналог найвідомішої кінонагороди світу

Рашистський кінорежисер і пропагандист Нікіта Міхалков розкритикував американську премію «Оскар» і запропонував керівниками Євразійського економічного союзу створити власний аналог. Про це голова Союзу кінематографістів Росії заявив на засіданні Євразійського економічного форуму в Бішкеку.

Міхалков у своєму виступі зазначив, що «Оскар» нині є дуже заполітизованим – мовляв, перемогти в цьому конкурсі можуть лише темношкірі або представники ЛГБТ. Тому рашистський діяч запропонував заснувати Євразійську кіноакадемію, яка б вручала свій аналог «Оскара».

Нікіта Міхалков заявив, що цю ідею можуть втілити у життя тільки глави держав-членів Євразійського економічного союзу.

Рашистський кінопропагандист навіть встиг придумати приз, який отримуватимуть лауреати цього конкурсу – діамантовий метелик.

Никита Михалков предложил создать «Евразийскую киноакадемию» с альтернативным призом. По его мнению, нынешний Оскар стал политической премией. pic.twitter.com/VLwWRlYwJy — egazet (@egazet_) May 26, 2022

Нагадаємо, що ще на початку березні український суд розпочав процедуру оголошення Нікіти Міхалкова, який підтримав вторгнення Росії на територію України, у міжнародний розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктвоа пообіцяла притягнути Міхалкова до відповідальності згідно із чинним українським законодавством.

Згодом Міхалковим зайнялася не тільки Україна. Так, у кінці березня Латвія внесла кінорежисера до чорного списку небажаних на території країни осіб.