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    Міхалков просить Путіна створити власний «Оскар» (відео)

    Міхалков (у центрі) приїхав на Євразійський економічний форум, щоб випросити у Путіна власний, євразійський&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;&nbsp;&nbsp; - Міхалков просить Путіна створити власний «Оскар» (відео)
    Міхалков (у центрі) приїхав на Євразійський економічний форум, щоб випросити у Путіна власний, євразійський «Оскар»  
    фото: Twitter egazet

    Російські діячі хочуть отримувати власний євразійський аналог найвідомішої кінонагороди світу

    Рашистський кінорежисер і пропагандист Нікіта Міхалков розкритикував американську премію «Оскар» і запропонував керівниками Євразійського економічного союзу створити власний аналог. Про це голова Союзу кінематографістів Росії заявив на засіданні Євразійського економічного форуму в Бішкеку.

    Міхалков у своєму виступі зазначив, що «Оскар» нині є дуже заполітизованим – мовляв, перемогти в цьому конкурсі можуть лише темношкірі або представники ЛГБТ. Тому рашистський діяч запропонував заснувати Євразійську кіноакадемію, яка б вручала свій аналог «Оскара».

    Нікіта Міхалков заявив, що цю ідею можуть втілити у життя тільки глави держав-членів Євразійського економічного союзу.

    Рашистський кінопропагандист навіть встиг придумати приз, який отримуватимуть лауреати цього конкурсу – діамантовий метелик.

    Нагадаємо, що ще на початку березні український суд розпочав процедуру оголошення Нікіти Міхалкова, який підтримав вторгнення Росії на територію України, у міжнародний розшук.

    Генпрокурорка Ірина Венедіктвоа пообіцяла притягнути Міхалкова до відповідальності згідно із чинним українським законодавством.

    Згодом Міхалковим зайнялася не тільки Україна. Так, у кінці березня Латвія внесла кінорежисера до чорного списку небажаних на території країни осіб.

    Теги: росія кіно Премія «Оскар»
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    Міхалков просить Путіна створити власний «Оскар» (відео)