Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук

Міхалкова підозрюють у підтримці та пропаганді війни Росії проти України

Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Справу розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України, яке клопотало про обрання кінодіячу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Офіційно інформую вас (Микиту Михалкова – ред.) про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставлення в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному», – написала Венедіктова.

За її словами, вона знає, як відреагує Михалков на це повідомлення.

Генпрокурор зазначила, що режисер зв'яжеться з «сильними руського мира» і попросить їх прокоментувати цю заяву.

«Вони вам з імовірністю 100% скажуть, що Венедіктова зійшла з розуму і нічого звертати не неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку – ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук», – додала вона.

Микита Сергійович Михалков – радянський і російський режисер і актор. Підтримує політику Путіна і влади Росії щодо України. Зокрема, він заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської «народних республік» було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Діяч мистецтва також підтримав війну РФ проти України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

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