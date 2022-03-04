  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук

    Український суд дозволив заарештувати Микиту Михалкова: його оголосять у міжнародний розшук - Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук
    Український суд дозволив заарештувати Микиту Михалкова: його оголосять у міжнародний розшук
    фото з відкритих джерел

    Міхалкова підозрюють у підтримці та пропаганді війни Росії проти України

    Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

    Справу розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України, яке клопотало про обрання кінодіячу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    «Офіційно інформую вас (Микиту Михалкова – ред.) про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставлення в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному», – написала Венедіктова.

    За її словами, вона знає, як відреагує Михалков на це повідомлення.

    Генпрокурор зазначила, що режисер зв'яжеться з «сильними руського мира» і попросить їх прокоментувати цю заяву.

    «Вони вам з імовірністю 100% скажуть, що Венедіктова зійшла з розуму і нічого звертати не неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку – ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук», – додала вона.

    Микита Сергійович Михалков – радянський і російський режисер і актор. Підтримує політику Путіна і влади Росії щодо України. Зокрема, він заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської «народних республік» було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Діяч мистецтва також підтримав війну РФ проти України.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

    Читайте також:
    Теги: Генпрокурор суд актор розшук Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук